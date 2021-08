2 de agosto 2021

Homem detido em flagrante por tráfico de estupefacientes em Oliveira de Azeméis

Após diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que culminou com a apreensão de 33 plantas de canábis, um aerossol de defesa pessoal, 10.080 euros em numerário e diverso material usado no acondicionamento e tráfico do produto estupefaciente.