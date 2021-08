Bolsonaro deixa máscara de lado no encontro com Marcelo Rebelo de Sousa

Questionado sobre o facto de a delegação brasileira não utilizar máscara e se sentiu seguro com a concentração de pessoas num espaço interior, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a "formular juízos" sobre a postura de "um anfitrião que recebia em sua casa".





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encontrou-se esta segunda-feira como seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro ficou marcado pela divergência das comitivas de ambos os países no que diz respeito às regras para combater a pandemia de covid-19.

“O encontro, almoço com o Presidente da República Federativa do Brasil enquadrou-se no espírito de haver, como sempre, imensos pontos em comum entre portugueses e brasileiros, entre Portugal e o Brasil", disse Marcelo Rebelo de Sousa em conferência de imprensa.

Questionado sobre o facto de a delegação brasileira não utilizar máscara e se sentiu seguro com a concentração de pessoas num espaço interior, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a "formular juízos" sobre a postura de "um anfitrião que recebia em sua casa".

"A delegação portuguesa esteve como tem estado sempre em todos os encontros e cerimónias oficiais. Fizemos aquilo que era expectável da parte portuguesa, não temos de formular juízos", disse.

No entanto, o chefe de Estado português revelou ter feito um ponto da situação pandémica “na ótica portuguesa” e ter ouvido a “ótica brasileira”.

"Pudemos dar um testemunho mais rico falando da variante Delta, porque temos como toda a Europa uma percentagem esmagadora de casos de variante Delta, o que ainda não se passa no Brasil", frisou.

Durante o encontro "houve uma preocupação muito clara de explorar todos os caminhos, posições comuns e passos a dar em conjunto", concluiu Marcelo.