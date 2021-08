7 de agosto 2021

Nicholas Ratcliffe toca Memories dos Within Temptation live no Facebook do Nascer do Sol

O Palco SOL vai fazer um pequeno intervalo para férias, mas antes disso Nicholas Ratcliffe faz uma última atuação, até para assinalar um ano da nossa rubrica musical, e como é habitual, o guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma pediu aos leitores que escolhessem a música que gostariam de ouvir este sábado no Facebook do Nascer do Sol, pelas 22 horas. Veja a atuação.