Nelson Évora falha final do triplo salto dos Jogos Olímpicos

Nelson Évora falhou, esta terça-feira, a final do triplo salto dos Jogos Olímpicos. O atleta de 37 anos, que foi campeão nos Jogos de Pequim 2008, não foi além de 15,39 metros e dois saltos nulos.

Para conseguir chegar à final, Évora teria de saltar pelo menos 17,05 metros ou ser um dos 12 melhores. De realçar que o recorde pessoal do atleta são 17,74, alcançados em Osaka, no Japão, onde se sagrou campeão do mundo, em 2007.

Assim, aos 37 anos e três meses depois de ter sido operado ao joelho esquerdo, Nelson Évora abandona aquela que foi a sua última competição olímpica.