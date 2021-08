Cristas contra renovação do CDS

Assunção Cristas, numa recente entrevista (penso que à RTP) demonstrou mais uma vez isto: que os dirigentes do CDS, do tempo de Portas, não querem de forma nenhuma uma renovação do partido. Estão contra a actual Direcção, e não querem que Rodrigues dos Santos vá a votos, como não quiseram que Ribeiro e Castro fosse. Não são gente deles. Bons tempos em que o CDS, sob a liderança de Freitas e Adelino, chagou realmente longe.

Claro que Cristas disse isto com mais elegância. E deixou claro que para si são tão bons, em alternativa, Melo, como Mesquita Machado e Cecília Meireles. Deve reconhecer que qualquer deles tem hipótese de conseguir um melhor resultado do que a própria, que quer apesar de tudo pairar acima destas coisas..