Estreia olímpica com vista para o ouro. Pedro Pichardo qualifica-se para final de triplo salto

A sua estreia nos Jogos Olímpicos não podia ter começado da melhor maneira. Pedro Pablo Pichardo qualificou-se, na madrugada desta terça-feira, para a final do triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, ao voar 17,71 metros na segunda tentativa da qualificação.

O saltador, que nasceu em Cuba e se naturalizou português em 2017, precisava apenas de superar os 17,05 metros para se qualificar diretamente para a final, marcada para quinta-feira, às 11h00 em Tóquio (03h00 em Lisboa).

Muitos apontam Pichardo como o favorito para a medalha de ouro. O triplista é campeão da Europa em pista coberta e a sua melhor marca pessoal atinge os 18,08, alcançados em 2015. É detentor do recorde nacional com a marca 17,85 e qualificou-se para os Jogos Olímpicos com a melhor marca mundial do ano, com 17,92, obtida em 06 de julho.