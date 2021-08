Quatro caminhantes resgatados pela GNR após perderem-se num percurso pedestre na Serra da Estrela

Foi o próprio grupo de caminhantes que alertou as autoridades, ao sentirem-se perdidos, sem capacidade para encontrar o caminho de regresso.





Quatro pessoas foram resgatadas, no passado fim de semana, depois de se terem perdido durante um percurso pedestre na Serra da Estrela, na zona da Pedra do Urso.

De acordo com uma nota publicada na segunda-feira no Facebook da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, foi o próprio grupo de caminhantes que alertou as autoridades, ao sentirem-se perdidos, sem capacidade para encontrar o caminho de regresso.

"O grupo começou a sentir-se desorientado e estando um dia bastante quente, sentiram-se incapazes de encontrar o caminho de regresso, decidindo pedir ajuda via 112", apontou a GNR, ao explicar que os encontraram a partir das indicações dadas pelos cidadãos que estavam "bastante exaustos e desidratados", mas sem precisarem "de ajuda diferenciada".

"Foram acompanhados até um ponto de extração previamente delineado, onde os esperava uma viatura do Posto de Montanha para os levar em segurança até à sua viatura, distante daquele ponto", assinalaram os militares na nota.