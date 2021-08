EUA-China: De Tóquio a Nova Iorque, a competição continua

por R.V.

Em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, a República Popular da China ganhou 48 medalhas de ouro, contra 36 dos Estados Unidos. Pouco tempo antes, no início do século XXI a RPC era ainda, apesar das reformas económicas e políticas de Deng Xiaoping já estarem em execução, um país relativamente atrasado em termos militares, tecnológicos e económico-sociais

Hoje tudo isto mudou: a RPC além de continuar, para já, à frente dos Estados Unidos em Tóquio, em termos de medalhas de ouro (32 contra 22); criou, em duas décadas, uma economia portentosa, e o correspondente aparelho militar – terra, mar, ar, espaço e ciberespaço - que parece próximo de rivalizar com os Estados Unidos. Tecnologicamente, também, a China desenvolveu uma lista de valências, geralmente ligadas a fins securitários em que é líder, como o reconhecimento facial e o reconhecimento de voz.

De um estudo preparado pelo Harvard China Working Group, sobre a “great rivalry” EUA-China, destinado aos “Memorandos de Transição” em Novembro de 2020, ou seja para as equipas governativas de Biden que ganhou, ou de Trump que perdeu, podemos tirar algumas conclusões.

O estudo aborda as capacidades dos dois rivais em termos económicos, tecnológicos, militares, diplomáticos e ideológicos.

Numa atitude de relativo conservadorismo - ou talvez para evitar alarmismo - o Relatório da U. S. Intelligence Community, de 9 de Abril de 2021, sobre as “Ameaças aos Estados Unidos" abre com a menção do “China’s Push for Global Power” e sublinha que a “China irá continuar com os seus objectivos para ser tornar um grande poder”, criando uma capacidade militar de alcance mundial, capaz de destabilizar as regras e as relações internacionais. Estes esforços concentram-se na Marinha e na Força Aérea, mas também na rápida expansão do seu arsenal nuclear, “não estando por isso a China interessada em acordos de controle de armamento que possam restringir os seus planos de modernização; também não aceitará negociações substantivas que garantam a vantagem dos Americanos ou dos Russos”.

Adiante são referidos os programas da China no espaço e no ciberespaço onde, nomeadamente, Pequim procura contrariar os conteúdos norte-americanos que podem dificultar o seu controlo ideológico interno; e claro, desenvolver a sua ofensiva ideológica, passando a imagem de potência integrada e garante da paz e da ordem internacional.

O relatório americano sublinha a importância destes meios electrónicos chineses, não só no controle e repressão internos, sobretudo das minorias étnicas como os Uyghur, mas também no exterior, como veículo dos seus interesses económicos e securitários. Esta estratégia é muito intensa na Ásia-Pacífico mas estende-se a todos os continentes e aos próprios Estados Unidos.

Mas algumas das conclusões do estudo são particularmente alarmantes: por exemplo, a manterem-se os ritmos actuais, a economia chinesa pode, dentro de uma década, valer mais que a economia americana. No caso de um conflito aberto em Taiwan, o resultado é mais que duvidoso, no sentido de que a intervenção americana possa parar uma invasão. E Hong Kong e Macau vão, aceleradamente, perdendo as suas liberdades.

Serão os Jogos de Tóquio um teste desta competição? Pequim assim parece considerá-los, levando para a capital japonesa a maior representação desportiva alguma vez vista: 777 atletas. Os americanos têm 621. Os Jogos estão feitos e a competição aberta. Neste momento, a China tem mais medalhas de ouro que os americanos, embora ainda faltem muitas provas para o desfecho.

Há sinais contraditórios deste poder chinês: no princípio da semana de 25 de Julho, o índice das acções chinesas na Bolsa de Nova Iorque, o Nasdaq Golden Dragon China Index, que engloba as 98 maiores companhias chinesas cotadas, teve uma perda em duas sessões de mais de 15%. Acrescentada esta quebra à baixa bolsista que se verifica desde Fevereiro, as perdas das acções chinesas participantes do Index sobem para 45%, o equivalente a 770 biliões de U.S. Dólares.

Estas perdas resultam de decisões políticas e administrativas de Pequim, que abrangem sectores empresariais, como a Educação, a distribuição de refeições e as plataformas comerciais. Já no princípio deste ano, a Alibaba, de Jack Ma, fora objecto de várias sanções, além do humilhante desaparecimento e reaparecimento do multibilionário, depois de ter ousado criticar os reguladores chineses. E a estas sanções, impostas pela própria Administração e pelo Partido Comunista Chinês para reforçar o controlo das empresas privadas chinesas susceptíveis, pela sua expansão e financiamento externo, de escapar à tutela de Pequim, juntam-se novas restrições americanas.

Na RPC, a política manda na economia. E a política está sujeita ao poder do Partido.