Uma história enevoada de Portugal Romano- Parte 5: A ordem social

As mulheres eram consideradas bens móveis sujeitos a regras estritas relativas às suas funções de reprodução e trabalho doméstico. Todas as decisões de Estado eram tomadas por senadores assistidos por uma classe equestre inferior (cavalaria) que ocupava todos os cargos executivos do governo e do corpo de oficiais do exército. Abaixo vinha a classe baixa plebeia com divisões de comerciantes, trabalhadores manuais, soldados rasos e cidadãos livres. Finalmente, havia escravos sem quaisquer direitos e cuja existência estava inteiramente à mercê dos seus senhores. Um complexo sistema de controlo patriarcal e patrocínio ordenava todas essas vidas.

O astuto Augusto (imperador de 31 aC a 14 dC) iniciou mudanças nesta ordem social reduzindo os poderes dos seiscentos senadores e aumentando enormemente o número de cavaleiros, todos a receber salários do Estado, mas também eram obrigados a mostrar uma riqueza cautelar mínima. O recrutamento era principalmente do clã Otaviano para garantir a lealdade soberana. A sua popularidade entre os hoi polloi aumentou com a redução dos impostos sobre a propriedade e o aumento da proteção legal dos devedores contra a apreensão de bens. Embora as mulheres continuassem sujeitas ao governo do “pater familia”, elas agora podiam ser donas de propriedades e negócios e terminar o casamento por meio de declaração. Quanto aos escravos, a sua sorte foi gradativamente aprimorada com proteção legal para receber salários nominais em relação à habilidade com que os serviços eram executados e serem alforriados se assim desejassem.

Todas essas mudanças foram traduzidas para a Lusitânia, onde se estima que a população pode ter rondado os 400.000 durante a era Augusta. Destes, a grande maioria teria sido de ascendência tribal indígena e celta, mas nas regiões centro / sul provavelmente havia colónias substanciais relacionadas aos cartagineses, gregos, fenícios e à imigração de povos do norte da África da Mauritânia. A todos estes o processo de romanização foi imposto com o latim a tornar-se a língua oficial e a imposição da nova ordem social e sistema jurídico. Os direitos latinos foram aplicados a indivíduos selecionados ou a comunidades como a de Olissipo / Felicitas Julia (Lisboa). Esses direitos variavam de lugar para lugar, mas em geral “ius Latii - commercii, connubii, migrationis“ dava o direito de celebrar contratos e negociar com os cidadãos romanos em igualdade de condições, o direito de casar de acordo com a lei e não os costumes e o direito de manter o seu grau de cidadania ao se mudar para outro município. Por fim, o imperador Vespasiano (69-79 EC) concedeu direitos latinos a toda a Hispânia.

A perspetiva de prosperidade crescente num país paisagisticamente atraente induziu muitos veteranos das Legiões a ficarem, especialmente quando o seu pacote de aposentação incluía a concessão de áreas rurais de 10 a 100 hectares, dependendo da posição e do tempo de serviço. A nova capital de Myrtilis (Mértola) foi criada por estes homens e as suas famílias enquanto artesãos imigrantes de Itálica já se tinham instalado perto de Scallibus (Santarém). Ao todo, havia cinco colónias romanas adjacentes às quais foram construídas vici (aldeias planeadas) para abrigar mão de obra e serviços locais.

O imperador Augusto recebeu tributo diretamente da Lusitânia e isso encorajou investidores ricos de Roma a procurar concessões dele na economia florescente. Os membros da classe equestre militar foram atraídos pela vida pastoril e construíram vilas no Alentejo e ao longo da costa ocidental. As áreas podem variar entre 100 e 1.000 hectares, dependendo da qualidade da terra arável e os edifícios erguidos variam em tamanho de suntuosas casas senhoriais a pequenas propriedades, mas todos incorporam características como templos fechados de peristilo, piscinas e banheiras com canalização de chumbo para fornecer água quente e fria. Mosaicos no piso, murais e estátuas indicavam a riqueza e a posição social dos proprietários.

As planícies do Alentejo eram em grande parte inadequadas para a produção de trigo devido ao baixo rendimento da terra poeirenta, mas as vinhas e as azeitonas eram amplamente cultivadas, especialmente no vale da Guadiana e ao longo da estrada de Myrtilis para Ebora e forneciam bom vinho e azeite ambos para exportação e para abastecer os centros urbanos. Perto da costa, há evidências de plantas de preservação de peixes e da produção de garum - um tempero muito popular. Esses empreendimentos agrícolas trouxeram novas plantas, sementes e técnicas para a Lusitânia e também forneceram emprego para uma crescente força de trabalho nativa que estava alojada em edifícios agrícolas projetados - certamente mais confortáveis do que os barracos dos assentamentos.

Pouco se sabe sobre os métodos agrícolas dos séculos I e II no território a norte de Coimbra, mas parece certo que esta continuou a ser uma agricultura de subsistência com faixas a serem atribuídas aos habitantes de cada aldeia ou fortaleza. Grandes florestas de carvalhos e outras árvores decíduas ocuparam grande parte da paisagem, mas não há indicação de manejo de madeira de grande porte. Certamente, havia poucos sinais de presença romana ou atividade em grande escala.

Ilustrações:

Tanques de salga de peixes em Setúbal

Vista aérea da villa Milreu

Pavimento em mosaico na villa Milreu

A villa romana do Rabaçal

