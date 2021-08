Rio critica câmara de Lisboa e Medina sugere que líder do PSD retome as férias

O líder do PSD, Rui Rio, criticou a Câmara de Lisboa, partilhando uma notícia que dava conta de que cinco casas, na Calçada da Ajuda, ficaram sem acesso ao passeio depois das obras realizadas, recentemente, no Palácio da Ajuda.

"A Câmara de Lisboa bem pode ser motivo de orgulho para qualquer português … que simpatize com os padrões de rigor do terceiro mundo", escreveu Rui Rio, esta terça-feira.

A reação de Fernando Medina não se fez esperar, e pouco tempo depois, o presidente da Câmara de Lisboa respondeu, de forma sarcástica, também no Twitter. "Obrigado, Dr. Rui Rio, por mais uma vez chamar a atenção para os problemas que preocupam os portugueses. Informo que as casas são da GNR, estão desocupadas e a entrada é pelo outro lado, pelo pátio do quartel", explicou.

E acrecentou: "Pode agora retomar as suas férias e prosseguir com a silly season".