O cadáver de um homem foi encontrado, esta terça-feira, em Mirandela, a boiar no rio Tua, de acordo com informação do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O alerta foi dado às 16h30 e ao local acorreram 13 operacionais, cinco viaturas e um barco.

Fonte do CDOS disse, citada pela agência Lusa, que o corpo será de um homem de 56 anos.