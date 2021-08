Portugal já tem quase seis milhões de pessoas com a vacinação completa

Quase seis milhões de pessoas em Portugal já concluíram o processo de vacinação contra a covid-19, segundo o boletim da vacinação divulgado pela DGS, esta terça-feira.

No total mais de sete milhões de pessoas já iniciaram o esquema vacinal contra a covid-19, informam ainda as autoridades de saúde nos dados apurados até às 23h59 de domingo passado.

Os números relativos à inoculação completa dizem respeito a 57% da população. Ao todo, foram administradas 13.644 850 doses da vacina contra a covid-19

A região Centro é a que conta com maior percentagem de pessoas com pelo menos uma dose do fármaco, 70%, com a vacinação completa a percentagem é de 60%, superada apenas pelo Alentejo, região na qual 61% da população já iniciou o esquema vacinal.

Em relação à faixa etária, continua a ser acima dos 80 anos a que regista taxas de vacinação maiores, 99% já recebeu a primeira toma e 96% já completou a inoculação.