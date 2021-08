Katy Perry e Orlando Bloom em clima apaixonado durante férias em ilha italiana

Katy Perry e Orlando Bloom escolheram a ilha Capri, em Itália, para passar umas férias divertidas e bastante românticas. O casal foi apanhado pelas lentes dos paparazzi num clima muito apaixonado, esta terça-feira.

Nas fotografias divulgadas na imprensa internacional, o ator aparece com uns calções de banho vermelhos e a cantora com um fato de banho castanho, ambos mostrando um estilo associado a umas férias descontraídas.

As fotos estão a ser partilhadas nas redes sociais.

O casal começou a namorar em 2016 e cerca de três anos depois anunciou o noivado, mas ainda não trocaram alianças. A filha de ambos – Daisy Dove Bloom – nasceu em agosto do ano passado. Os dois já estiveram casados com outras celebridades. Perry partilhou a sua vida com o comediante Russell Brand. E Bloom esteve unido à modelo Miranda Kerr durante três anos, com quem tem um filho de 10 anos, Flynn.