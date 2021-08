Família real felicita Meghan Markle no dia do seu 40.º aniversário

Apesar de todas as controvérsias, a Rainha Isabel II, o príncipe Charles e William e Kate não deixaram passar a data em branco.





Meghan Markle celebra, esta quinta-feira, o seu 40.º aniversário e a família real não quis deixar passar a data em branco.

A Rainha Isabel II foi a primeira a felicitar a duquesa de Sussex através da sua página oficial do Twitter. “A desejar um feliz aniversário à duquesa de Sussex hoje”, lê-se na legenda de várias fotografias de Meghan Markle com a monarca, com o marido – o príncipe Harry – e com o filho de ambos, o pequeno Archie, de dois anos.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

Seguiu-se o príncipe de Gales, Charles, e duquesa da Cornualha, Camilla, com uma mensagem semelhante junto a uma fotografia de Meghan Markle: “A desejar um feliz aniversário à duquesa de Sussex”.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Por fim, os duques de Cambridge – William e Kate Middleton – recorreram à mesma plataforma para também “desejar um feliz aniversário” à cunhada.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

De realçar que a relação de Meghan Markle com a família real tem dado que falar, sobretudo depois de os duques de Sussex terem trocado o Reino Unido e os deveres da realeza pelos Estados Unidos da América – de onde a ex-atriz é natural – e de terem dado uma entrevista polémica a Oprah Winfrey, onde relataram casos de racismo e falta de empatia por problemas de saúde mental dentro da família real.