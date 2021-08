Rapper T.I. detido em Amesterdão após bater com bicicleta em carro da polícia

O artista estava ao telemóvel no momento do acidente e não tinha o passaporte quando foi abordado pela polícia, o que resultou na sua detenção.





O rapper norte-americano T.I. foi detido em Amesterdão, nos Países Baixos, após a bicicleta que conduzia ter batido contra um carro da polícia. O incidente foi contado pelo próprio, na terça-feira, nas redes sociais, onde explicou que não estava “chateado” por ter sido preso num país estrangeiro.

“Então, estou preso”, começou contar T.I., cujo nome verdadeiro é Clifford Joseph Harris Jr. “É óbvio que eu não devia estar com o meu telemóvel enquanto conduzo uma bicicleta, e porque um polícia partiu o retrovisor quando batemos, e porque não tinha o meu passaporte. Não sei, vai ficar tudo bem”, revelou.

O artista e a mulher, Tiny, passaram os últimos dias em Itália para celebrar os onze anos do seu casamento e decidiram parar por Amesterdão, aproveitando que já estavam na Europa.

No vídeo, o intérprete de ‘Whatever You Like’ explicou que não foi algemado e que o polícia apenas lhe pediu que se sentasse no banco traseiro do seu carro.

“Ele estava muito chateado. Já eu estava a ter um bom momento. Continuo a não estar chateado. Estou a viver tempos fenomenais. Prendaram-me e nem me algemaram. Só abriram a porta do carro e convidaram-me a entrar. Eu obedeci”, continuou.

T.I. acrescentou ainda que as autoridades holandesas não permitiram que pagasse a sua fiança com “a grande quantidade de dinheiro” que tinha consigo e que teve de “ligar à alguém” para o ajudar a sair da cadeia. “Estamos a trabalhar num sistema de parceria aqui, e eu gosto”, terminou.