PSP vai fazer "avaliação à atuação" de agente da PSP que pontapeou passageiro em comboio

Uma vez que “não há matéria para suspender”, a agente continuará a exercer as suas funções normalmente.





A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou, esta quarta-feira, que não irá abrir um inquérito à atuação da agente filmada a pontapear um passageiro dentro um comboio da CP, na linha da Azambuja.

Segundo fonte do Cometlis, em declarações à agência Lusa, vai ser feita "uma avaliação à atuação policial", envolvendo os elementos da polícia presentes no local. Uma vez que “não há matéria para suspender”, a agente continuará a exercer as suas funções normalmente.

Recorde-se que foi divulgado, na terça-feira, um vídeo de uma agente da PSP a pontapear um homem nos genitais. De acordo com a SIC, que cita a CP, o passageiro não tinha título de transporte, recusou identificar-se e a sair do comboio. O episódio ocorreu na manhã do passado sábado, 31 de julho.

Veja o vídeo: