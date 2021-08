Indicadores de produção do setor da construção mantêm evolução positiva

Nos primeiros cinco meses de 2021, o setor da construção verificou um aumento da procura dirigida ao segmento da construção e reabilitação de edifícios, com as licenças de construção emitidas pelas câmaras municipais a registarem um crescimento de 18,7%, comparativamente ao período homólogo do ano passado, revelou esta quarta-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Em comunicado, a associação detalha que este crescimento foi atingido em face de variações de 19,3% nas construções novas e de 17% nas obras de reabilitação licenciadas.

Quanto ao licenciamento de fogos em construções novas, registou-se um aumento de 15,4% para 11.800.

Ao nível da concessão de novo crédito à habitação pelas instituições financeiras, “nos primeiros 5 meses do ano atingiu-se um montante médio mensal de 1.177 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 30,5%, face aos mesmos meses do ano anterior”, continua a nota.

Por sua vez, no mês de junho, também a avaliação bancária na habitação manteve a trajetória de valorização, com um aumento de 8,6% face a igual mês do ano anterior, para 1.215€/m2, valor que corresponde a um novo máximo histórico.

Já no segmento de engenharia civil, e relativamente ao primeiro semestre de 2021, o montante promovido de concursos de obras públicas totalizou cerca de 2.203 milhões de euros, o que , segundo a AICCOPN, corresponde a uma quebra de 17,7% face aos 2.678 milhões promovidos em igual período do ano anterior.

Relativamente às empreitadas de obras públicas objeto de celebração de contrato e registo no Portal Base nos primeiros 6 meses de 2021, a associação constata que estas atingiram um volume de 1.867,4 milhões de euros, um aumento de 68,1%2 em termos de variação homóloga.