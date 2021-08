John Corbett, de 'O Sexo e a Cidade', e Bo Derek casam-se em segredo após 20 anos de namoro

O ator John Corbett, conhecido por dar vida a Aidan Shaw na série 'O Sexo e a Cidade', e a também atriz Bo Derek casaram-se em segredo em 2020. A novidade foi revelada pelo ator no programa The Talk.

“Na época do Natal, o ano passado, nós casámos”, começou por contar o ator de 60 anos. “Todos os nossos amigos e familiares sabiam, mas esta é a primeira vez que um de nós fala publicamente sobre isso”, sublinha.

“Depois de 20 anos, decidimos casar-nos. Não queríamos que 2020 fosse aquele ano para o qual todos olham e odiamos... Quisemos tirar uma coisa boa daquele ano”, acrescentou.

Antes do relacionamento com John Corbett, Bo Derek, de 64 anos, foi casada com o realizador de cinema John Derek – 30 anos mais velho – até à data da sua morte.