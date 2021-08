John Textor deixa mensagem ao Benfica em dia de pré-eliminatória da Champions

O empresário norte-americano John Textor escreveu uma mensagem no Twitter, esta quarta-feira, a desejar "um grande dia" ao Benfica e aos "amigos benfiquistas", a poucas horas do jogo dos encarnados contra o Spartak de Moscovo, para o apuramento da Liga dos Campeões.

"Um grande dia para os nossos amigos benfiquistas em Portugal. Vamos!!!", lê-se no tweet de Textor, que queria comprar uma participação correspondente a 25% da SAD das águias, negócio entretanto chumbado pela atual direção de Rui Costa.

Big day for our #benfiquista friends in Portugal… let’s go!!!