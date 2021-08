Homem de 35 anos extorquia dinheiro todos os meses a trabalhadores da área do comércio em Albufeira

Um homem de 35 anos foi detido por extorsão, furto e ofensas à integridade física, em Albufeira.

De acordo com um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), divulgado esta quarta-feira, o detido foi investigado durante dois anos, onde foi possível apurar que o “homem extorquia dinheiro mensalmente a funcionários do ramo do comércio, bem como a outros indivíduos, através de ameaças físicas e psicológicas, para satisfazer as suas necessidades financeiras”.

O homem de 25 anos foi presente a primeiro interrogatório, esta terça-feira, no Tribunal Judicial de Albufeira, no qual foi estabelecida a medida de coação de prisão preventiva, indicou a GNR.