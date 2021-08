Ryanair transportou 9,3 milhões de passageiros em julho

Número equivale a mais do dobro de pessoas transportadas no mesmo mês do ano anterior.





A Ryanair anunciou esta quarta-feira que transportou cerca de 9,3 milhões de passageiros em julho, mais do dobro do que no mesmo mês do ano passado.

Em comunicado, a companhia aérea irlandesa low cost esclarece que a retoma do tráfego aéreo foi viabilizada com a entrada em vigor do certificado covid-19 da União Europeia (UE), que permitiu flexibilizar as restrições de viagens durante a pandemia.

Durante a crise sanitária, a Ryanair cancelou mais de 90% dos voos previstos, apenas com breves períodos de reabertura, como se sucedeu em julho de 2020, quando transportou 4,4 milhões de passageiros, um número muito inferior aos 9,3 milhões do mês passado, salienta a mesma nota.

A empresa com sede em Dublin também viu a sua taxa de ocupação melhorar para 80% em julho, contra 72% em junho, quando transportou 5,3 milhões de passageiros.

No conjunto do grupo Ryanair, composto pelas companhias aéreas Laudamotion, Buzz, Malta Air e Ryanair UK, foram efetuados mais de 61 mil voos na rede de rotas europeias em julho.