Bombeiro agredido por família de vítima que socorria em Fafe

Um bombeiro da corporação dos Voluntários de Fafe foi agredido, esta quarta-feira à tarde, quando estava a socorrer uma mulher que se tinha sentido mal.

"Fomos chamados para uma ocorrência para socorrer uma senhora que se estava a sentir mal e quando um dos bombeiros estava já em ação os familiares da vítima envolveram-se em insultos e agressões e o bombeiro acabou agredido quando tentava apaziguar", contou, ao Jornal de Notícias, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe.

Na sequência do incidente, foi pedida outra ambulância para o local para que a vítima continuasse a receber assistência e para que o bombeiro fosse transportado para o Hospital de Guimarães, onde deu entrada com alguns hematomas, no entanto considerados ferimentos ligeiros, segundo a mesma publicação.

No local esteve também a GNR para tomar conta da ocorrência e o caso seguirá agora para tribunal.