Protocolo nos Banquetes Oficiais

por Vasco Ribeiro

No caso dos serviços oficiais de banquetes, há que ter em conta a distribuição dos lugares à mesa, nos casos em que existe mesa de presidência do banquete; caso não aconteça, a disposição formal e colocação de pessoas variam de acordo com os modelos que exigem diferentes layouts, podendo estes variar substancialmente.

Como regra geral, deve notar-se que todos os banquetes oficiais detêm duas partes: a mesa destinada à Presidência e algumas mesas para os outros convidados e hóspedes. Usualmente, a mesa da Presidência fica posicionada no lado oposto à porta de acesso aos hóspedes e convidados, garantindo que estão sempre de frente, e nunca de costas voltadas, para qualquer convidado e hóspede.

Em linhas gerais, na disposição formal e colocação de pessoas em banquetes oficiais, há que ter em consideração o seguinte:

• Em qualquer mesa de refeição de cariz oficial presidem o anfitrião ou anfitriões;

• Quando se trata de uma presidência realizada pela presença de dois homens, a primeira presidência é precedida ao anfitrião, atribuindo-se de seguida o lugar à sua frente para a segunda presidência.