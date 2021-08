Milionário brasileiro morto a tiro pelo filho adolescente que queria proteger a mãe

Era um dos homens mais ricos do Brasil e tinha armas espalhadas pela casa, com as quais alegadamente ameaça a família.





O empresário Fabrício César de Oliveira, um dos homens mais ricos do Brasil, foi morto a tiro pelo filho de 14 anos, na terça-feira.

O adolescente que atingiu o pai, de 42 anos, com três tiros, na casa de luxo da família em Valinhos, no interior do estado de São Paulo, disse à polícia que o homem era extremamente violento, que as agressões eram constantes e que agiu para defender a mãe.

Funcionários da casa e vizinhos, do condomínio de luxo, confirmaram que Fabrício César de Oliveira era extremamente violento não só com a mulher mas também com os dois filhos, segundo a imprensa brasileira.

As autoridades, numa vistoria à casa, encontraram pelo menos oito armas espalhadas, incluindo uma espingarda e uma semi-automática, com as quais alegadamente ameaçava a família.

O empresário era presidente da Câmara de Comércio Brasil-China.