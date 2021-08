Madrugada decisiva para atletas portugueses em Tóquio

Final do triplo salto com Pichardo está marcada paras as 3, hora de Lisboa. Atleta português qualificou-se com a melhor marca da prova: 17,71 metros

A madrugada desta quinta-feira é, talvez, uma das mais cruciais para a missão portuguesa em Tóquio, até agora. Pedro Pablo Pichardo luta pelas medalhas na final do triplo salto, marcada para as 3h, hora portuguesa, para a qual passou com a melhor marca da prova: 17,71 metros.

Caso Pichardo conquiste uma medalha, o luso-cubano fará dos Jogos de Tóquio’2020 os mais “frutuosos” para a delegação portuguesa, que arrecadaria, assim, pelo menos, quatro medalhas, uma marca nunca antes atingida pelo país.

A competir nos 10 mil metro em águas abertas está já Tiago Campos, que arrancou pelas 22h30, hora de Lisboa.

As meias-finais de Teresa Portela no K1 500 metros, em busca de um lugar na final, está marcada para 4h29.

*Com José Miguel Pires