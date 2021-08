Um voo que valeu ouro: Pedro Pichardo é campeão olímpico de triplo salto

Pedro Pichardo venceu a prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos com um salto de 17,98 metros. É a quarta medalha olímpica para Portugal nesta edição e a primeira de ouro.





Pedro Pablo Pichardo conquistou, durante a madrugada desta quinta-feira, a medalha de ouro na prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O luso-cubano venceu com um salto de 17,98 metros, à terceira tentativa, e superou o recorde nacional. A medalha de prata foi entregue ao chinês Yaming Zhu, com um salto de 17,57 metros, e a de bronze ao burquinense Fabrice Zango, com 17,47.

“Este ouro tem um significado muito grande, pois é a única forma que tenho de agradecer ao país que me apoiou desde o primeiro dia. Agradecer com medalhas e bons resultados”, afirmou o atleta em conferência de imprensa após a vitória.

Esta é já a quarta medalha olímpica obtida por portugueses nestes Jogos Olímpicos, depois da de prata de Patrícia Mamona na prova feminina do triplo salto e das de bronze do judoca Jorge Fonseca e do canoísta Fernando Pimenta.

Com quatro medalhas arrecadadas, estes tornaram-se os melhores Jogos Olímpicos de sempre para Portugal, depois de Los Angeles1984 e Atenas2004, nos quais conseguiu três medalhas. No total, o país já subiu ao pódio 28 vezes, cinco das quais em primeiro lugar.