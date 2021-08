Rihanna entra na lista de multimilionários, mas a fortuna não se deve à música

Rihanna tornou-se, aos 33 anos, a artista mais rica do mundo e fica apenas atrás de Oprah Winfrey no que diz respeito ao ranking das mulheres mais ricas no entretenimento.





Rihanna é oficialmente multimilionária e a artista mais rica do mundo, segundo a revista Forbes. No entanto, a fortuna não provém da música.

De acordo com a publicação, a cantora tem uma fortuna estimada de 1,7 mil milhões de dólares (cerca de 1,42 mil milhões de euros), mas a grande fatia da sua fortuna – 1,4 mil milhões de dólares (1,18 mil milhões de euros) – advém principalmente da sua marca de produtos de cosmética Fenty Beauty.

Outra parte da fortuna deve-se à marca de lingerie da artista Savage x Fenty, que lhe rendeu cerca de 270 milhões de euros (227 milhões de euros). O restante provém da sua careira de atriz e cantora.

A marca Fenty Beauty é uma parceria 50-50 com o conglomerado francês de bens de luxo LVMH e foi lançada em 2017. A inclusão é uma das prioridades da marca e os seus produtos cosméticos incluem mais de 50 tons para satisfazer as necessidades de todas as pessoas.

Em 2018, a marca gerou mais de 550 milhões de dólares, ultrapassando as marcas Kylie Cosmetics e KKW Beauty das irmãs Kylie Jenner e Kim Kardashian, respetivamente.

A Forbes estima que agora a Fenty Beauty valha 2,8 mil milhões de dólares [2,3 milhões de euros], com perspetiva de continuar a crescer.