Príncipe Harry revela talento escondido em vídeo de aniversário de Meghan Markle

Meghan Markle celebrou, na quarta-feira, 40 anos de vida. Para comemorar, a ex-atriz decidiu dedicar o dia a todas as mulheres que perderam o emprego durante a pandemia de covid-19 e estão agora a tentar voltar ao mercado de trabalho.

A iniciativa intitulada 40x40 foi apresentada através de um vídeo publicado nas plataformas da Archewell Foundation – instituição dedicada a causas solidárias de Meghan e Harry – e contou com a participação da atriz e comediante Melissa McCarthy. No entanto, foi o príncipe que arrancou gargalhadas.

"Como estou a celebrar 40 anos, estou a pedir a 40 amigos que doem 40 minutos do seu tempo para ajudar mulheres que estejam a tentar regressar ao mercado de trabalho", revela a duquesa de Sussex.

Durante a conversa, o príncipe Harry aparece de surpresa a fazer malabarismo. O momento não foi incluído no vídeo original dado à “seriedade” do pedido de Meghan Markle, mas está presente no ‘making of’ das gravações, que é divulgado nos últimos segundos do vídeo.