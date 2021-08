DJ Paul Jonhson morrre aos 50 anos vítima da covid-19

O DJ Paul Johnson morreu aos 50 anos vítima da covid-19. O produtor norte-americano estava internado nos cuidados intensivos desde julho.

“A nossa grandeza faleceu esta quinta-feira de manhã, a lenda da música da casa que todos conhecemos como PJ, também conhecido por Paul Johnson", indica a nota publicada na sua página oficial do Facebook.

Paul Johnson cresceu em Chicago e a música “Get Get Down” aqueceu as pistas de dança em 1999, atingindo o quinto lugar nas tabelas de música do Reino Unido, aponta o The Guardian.

Porém, a vida do DJ ficou marcada por altos e baixos. Em 1987, foi baleado na perna, o que o deixou preso a uma cadeira de rodas. Acabou por amputar a perna ferida em 2003. Sete anos depois, na sequência de um acidente rodoviário, PJ teve de amputar a outra perna.