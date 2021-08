Ruy de Carvalho deixa nova mensagem de apoio a Rogério Samora

Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória no passado dia 20 de julho e continua internado.





O ator Ruy de Carvalho recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de apoio ao colega Rogério Samora, que está internado no Hospital Amadora-Sintra há cerca de duas semanas, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no passado dia 20 de julho.

“Então rapaz? Tens muita gente à tua espera e até a tua cadelinha Roca”, escreveu Ruy de Carvalho, na legenda de uma fotografia do ator.

Esta é a segunda vez que Ruy de Carvalho deixa uma mensagem de apoio a Rogério Samora. A 21 de julho publicou no Facebook: “Força Rogério. 62 anos... ainda és um miúdo com muito para viver e para dar. Conta com a minha e a nossa força... Abraço amigo”.

Rogério Samora, de 62 anos, sentiu-se mal durante as gravações da novela ‘Amor, Amor’ da SIC. Uma semana após o internamento, uma fonte do hospital indicou que o estado do ator era “grave” e que o prognóstico se mantinha reservado.