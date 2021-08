Afinal Messi está oficialmente de saída do Barcelona

Saída é justificada pelo clube com “questões económicas e obstáculos estruturais".





O Barcelona informou, esta quinta-feira, que Lionel Messi vai deixar o clube espanhol.

"Apesar de as duas partes terem chegado a um acordo, o mesmo não será possível de ser concretizado devido a questões económicas e obstáculos estruturais", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Barcelona.

"Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser atendidos", adianta o clube catalão, que faz questão de deixar também um recado para o jogador argentino.

"O Barça agradece de todo o coração o contributo do jogador para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional", sublinha o Barcelona.