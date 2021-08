João Vieira faz melhor classificação olímpica de Portugal na prova de 50 quilómetros marcha

João Vieira ficou, esta sexta-feira, em quinto lugar na prova de 50 quilómetros marcha dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, a 1.20 minutos do vencedor, o polaco Dawid Tomala.

E à terceira foi de vez. O atleta de 45 anos, vice-campeão do mundo da distância, conseguiu terminar pela primeira vez a prova de 50 quilómetros à terceira tentativa, fazendo a melhor classificação olímpica portuguesa de sempre, ao superar o 10.º lugar na prova de 20 quilómetros em Atenas2004.

O marchador riomaiorense concluiu a prova em 3:51.28 horas, a 1.20 minutos do vencedor, fechando assim o seu currículo olímpico.

"Fico muito contente com este resultado, um quinto lugar não é qualquer atleta que consegue e eu vim aqui lutar com todas as minhas forças. Consegui um lugar de finalista o que é muito bom para a minha carreira desportiva, que já vai longa, podem ser os meus últimos Jogos e assim cumpri o meu dever", afirmou João Vieira em declarações à RTP.

A prova ficou marcada pela desistência do recordista mundial, o francês Yohann Diniz, no quilómetro 27. O pódio foi conquistado pelo alemão Jonathan Hilbert, com a medalha de prata, e o canadiano Evan Dunfee, com o bronze.