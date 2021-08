Efemérides de 6 de Agosto (2021)

1661 Num tratado de paz depois de ums longa guerra, as autoridades holandesas reconheceram há 360 anos o domínio de Portugal sobre Angola, S. Tomé e Brasil, conservando a Haia Ceilão.

1945 No final da II Guerra Mundial, o bombardeiro norte-americano Enola Gay lançou a primeira bomba atómica no centro da cidade japonesa de Hiroshima.

1966 Foi inaugurada há 55 anos a Ponte sobre o Tejo, em Lisboa, atual Ponte 25 de Abril.

1991 A Amnistia Internacional fez há 30 anos o lançamento mundial do "dossier negro" da ocupação de Timor-Leste pela Indonésia.

1993 A Metro do Porto é formalmente constituída, tendo como acionistas a AMP (80%), a CP (15%) e Metro de Lisboa (5%).

2000 O guião de "Citizen Kane", de Orson Welles, escrito pelo realizador e por Herman Mankiewicz, foi eleito há 21 anos o melhor de sempre.

2003 Foi inaugurado há 18 anos o Complexo Alvalade XXI, em Lisboa.

2008 A central nuclear francesa de Tricastin, no Sul do país, registou há 13 anos o sexto incidente num mês, ao verificarem-se fortes fugas de carbono 14 gasoso.

2012 O primeiro-ministro sírio, Riad Hijab, desertou há 9 anos e juntou-se à oposição em protesto contra o "genocídio" na Síria.

2015 O Presidente militar do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, inaugurou há 6 anos a segunda rota do canal do Suez, numa cerimónia com a presença de chefes de Estado estrangeiros, entre os quais o Presidente de França, François Hollande, estando Portugal representado pelo então secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Luís Campos Ferreira.

2020 Os casos detectados de COVID-19 em África há 1 ano ultrapassavam 1 milhão, com perto de 22 mil mortes.