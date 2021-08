Nogueira e os professores

Ele é daquelas pessoas que existem, só para o Governo e o ministro do sector perecerem óptimos.





Podemos considerar que Mário Nogueira, neste momento, só dá mau nome aos professores, que parecem todos tão maus como ele (embora ninguém saiba se ele seria um professor regular, ou ao menos medíocre). Ele é daquelas pessoas que existem, só para o Governo e o ministro do sector perecerem óptimos.

Para dar agora um arzinho da sua existência, aproveitou o Dia do Professor (previsto para o feriado de 5 de Outubro) e marcou essa data com uma nova luta. Talvez ainda não saiba porquê, nem lhe interessa haver uma razão natural. Pedir a vacinação das crianças, quando nem os sanitários têm a certeza de que essa seja uma boa ideia ética, e as famílias menos, não parece ser razão.