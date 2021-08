Mais ou Melhor? Carlos Moedas copia cartaz de Fernando Medina

As diferenças entre os cartazes são quase nulas: apenas mudam os rostos dos candidatos e troca-se a palavra “Mais” por “Melhor”. De resto é tudo igual, desde o lettering escolhido à paisagem da capital.





Quem passa pela Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, pode até ficar confuso com os cartazes de dois dos candidatos à Câmara Municipal.

A equipa de Carlos Moedas, candidato pela coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), copiou o outdoor do rival Fernando Medina, candidato pela coligação Mais Lisboa (PS/Livre), e colocou-o exatamente ao lado do cartaz do atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Uma fotografia da alegada cópia rapidamente se tornou viral e houve mesmo quem duvidasse da sua autenticidade. “É montagem”, disseram várias nas redes sociais.

O Partido Socialista já reagiu à “imitação” e ironizou: “Lisboetas, continuem a preferir o original à contrafação”.