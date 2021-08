Rui Azevedo Teixeira: "O pior de tudo em África, em termos de violência maciça, foi depois do 25 de Abril"

Encontramo-nos no primeiro andar de um restaurante do centro de Lisboa. Em cima da mesa há duas garrafas de vinho tinto abertas. A primeira – excelente – não é para beber até ao fim, serve apenas como uma espécie de aperitivo. O segundo néctar será servido a meio da longa refeição, num momento solene, quase religioso. «É uma missa a Baco», descreve o anfitrião com os olhos fechados, para apreciar melhor o conteúdo do copo. «Por favor, agora não me diga nada!».

Nascido em Argivai, Póvoa do Varzim, há 70 anos, Rui de Azevedo Teixeira viveu em Macau em criança. Fez o curso dos Comandos e combateu em Angola, onde testemunhou situações diabólicas que causariam pesadelos a qualquer um. Viveu uma segunda vida como académico: estudou e ensinou literatura, doutorou-se em Literatura Portuguesa na Alemanha e fez a agregação, por unanimidade, em Estudos Portugueses. Diz que se fosse mais novo se dedicaria à produção de vinho na sua quinta.

Homem de armas e de letras apaixonado por Camões, membro do ‘bando dos cinco’ (com o general Almeida Bruno, o almirante José Carvalheira, o lendário Alpoim Calvão e o professor de Medicina Ângelo Lucas), concilia essas duas facetas só aparentemente díspares nos seus livros. A sua tese de doutoramento intitulava-se justamente A Guerra Colonial e o Romance Português: Agonia e Catarse. Assinou uma biografia do major-general Jaime Neves e um volume de ensaio literário, Ensaios de Espelho (Edições Sem Nome), onde explora a relação entre a literatura e a guerra. O seu livro mais recente, O Elogio da Dureza (ed. Gradiva), que descreve como ‘faction’ (fact+fiction, uma mistura de facto e ficção), relata a experiência do protagonista, Paulo de Trava Lobo Ferreira, em África.

A inspiração autobiográfica salta à vista: «Ouviu um tiro e depois outro disparados de lugares opostos. Tiros de misericórdia em moribundos. Pareciam tiros de assassinos, mas não eram. Os comandos não abandonavam inimigos feridos. Deixados vivos, ficariam a morrer aos poucos, gritando de dor, antes de serem comidos e passados a esqueletos e a fezes de animais. […] Paulo chegou-se à rapariga e, numa carícia, passou a mão pela carapinha molhada. Ela levantou a cabeça e Paulo evitou-lhe o olhar. Não podia olhar para os olhos dela. Se o fizesse talvez não conseguisse fazer o que tinha de ser feito. Pior, se a olhasse nos olhos ao executá-la, a última centelha de vida do seu olhar persegui-lo-ia toda a vida. Acusá-lo-ia pela vida fora. Tinha ouvido, no bar de oficiais do CIC, histórias sobre fuzilados a quem se tapam os olhos para que os fuziladores não continuem a ver até ao fim da vida o olhar dos que mataram».

O percurso de Rui de Azevedo Teixeira é variado. Para ajudar a reconstituí-lo, espalha um naipe de fotografias em cima da mesa. Algumas retratam instantes da guerra. «Não acredita nisto mas é verdade: no Leste de Angola, no princípio da guerra colonial, a cavalaria a apanhar terroristas à mão. Com cavalos, mesmo». Parece uma cena do Faroeste. Passa para outra sequência de imagens que mostra um homem a sair de uma palhota, a ser atingido quase à queima-roupa e a cair. «Um ataque a um acampamento», explica. É como se estivéssemos a assistir à morte em direto. Mas há outros testemunhos menos dramáticos. Fotos com amigos, com académicos, em Lisboa, no Brasil ou no Novo México, de congressos, de almoços, da típica casa minhota onde nasceu. Ou da mulher – a sua «prisão voluntária», como diz – de quem teve de se despedir recentemente. «Como dizia o Hemingway, as histórias de amor acabam sempre mal», resume. «Mais não seja porque um morre».

Tem um pequeno arquivo?

Tenho muita coisa. Mas desarrumada. Olhe, nesta fotografia estou a tentar ‘hipnotizar’ o Alpoim Calvão, nos almoços a dois. [ri-se] Foi o tipo mais interessante que conheci na vida. De longe.

Pela experiência de vida e pelas histórias que contava?

E pelo charme que tinha. Eu chamava-lhe muitas vezes ‘cocuana’ – cocuana é ‘velho’ num dialeto moçambicano. Uma vez perguntei-lhe: ‘Ó cocuana, e o Jaime Neves?’ E ele para mim: ‘O Neves é mais a Sul!’. [risos] Porque o Alpoim é de Chaves e o Neves de Vila Real... A ideia que eu tinha – todos tinham – é que ele era um homem que vinha de muito longe... do século XV. Você conversava com ele e sentia ‘este tipo tem a estatura de um Afonso de Albuquerque’. Com o Alpoim você sentia constantemente ‘este tipo é outra coisa’. Um homem de outra galáxia.

Nós conhecemo-nos através do António-Pedro Vasconcelos, de quem é amigo. O Rui teve alguma coisa a ver com Os Imortais, o filme dele sobre a guerra?

O_António-Pedro pediu-me, e eu fiz com todo o gosto, uma revisão ao script, e corrigi partes que tinham a ver com guerra. Pouca coisa. Aliás o script está maravilhoso. Corrigi o quê? Pequenas coisas que quem não fez a guerra não sabe. Nas cenas de tiros era só metralhadoras por todo o lado. E não era assim. Nos Comandos, aprende-se no curso: cada tiro deve ser uma certidão de óbito. É tiro a tiro. Quem fez a tropa nos Comandos fica irritado normalmente com os filmes de guerra. Porque vê o pessoal ao molho, aos tiros, as rajadas... Não é nada disso. Primeiro não é ao molho. Tem de haver uma distância de segurança. Se vão ao molho, atiram uma granada, matam logo cinco ou seis. E depois rajadas não, rajadas é de quem não está a ver nada. Está a tentar meter medo pelo som. Mas o que mete medo na mata é ouvir ‘pim’. Porque está a apontar…

No seu livro há uma cena em que uns guerrilheiros cometem o pecado mortal de irem todos juntos e são chacinados. Mas antes de falarmos do livro, como começa a sua relação com a literatura?

Eu diria que tudo começa com Camões… É como aquela estátua que há no Chiado. O Camões ali…

Em cima?

Em cima. E os outros à volta cá em baixo. Depois do Camões é o Pessoa – um génio. E, para mim, a seguir ao Pessoa vem o Pessanha. ‘Ao longe os barcos de flores’, ‘Quem rasgou os meus lençóis de linho’… Aquilo é poesia em estado puro. Até arrepia...

Tinha publicado há pouco tempo os Ensaios de Espelho. Agora um romance. É uma evolução?

Este livro, que é o meu primeiro de ficção, vem numa sequência lógica e muito segura. O primeiro livro que publiquei foi a tese de doutoramento, um ensaio académico, com aquelas regras todas. O livro a seguir já foi um ensaio literário, com a ‘sabedoria académica’, digamos, mas solto. Depois faço a biografia do Jaime Neves, ensaio biográfico. Ia tendo problemas, não com o Neves, mas com gente da associação de comandos. Acho que sou único nisto. Como estou ligado à tropa, aos Comandos, e à Universidade de Letras, alguns tipos da universidade dizem: ‘Esse tipo veio dos Comandos, é de extrema-direita’. Os da tropa: ‘Este gajo, é da universidade, é de esquerda’.

