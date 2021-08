Duas crianças, de 2 e 3 anos, feridas em acidente de moto 4 no Seixal

Uma das crianças ficou com ferimentos ligeiros e outra com ferimentos graves.





Duas crianças, de dois e três anos, ficaram esta sexta-feira feridas na sequência de um despiste de um quadriciclo em Santa Marta de Corroios, no Seixal.

Segundo a TVI, que cita fonte do comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, uma das crianças ficou com ferimentos ligeiros e outra com ferimentos graves.

A estação avança ainda que uma das crianças foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e outra para o Hospital Dona Estefânia.

O alerta foi dado pelas 19h50 e ao local acorreram os Bombeiros do Seixal, a PSP e a VMER do Garcia de Orta, num total de 10 operacionais apoiados por cinco veículos.