Campanha de Viseu chega a Lisboa

Não é engano, a campanha de João Azevedo para a Câmara de Viseu colocou mesmo um cartaz no ‘centro das decisões’, ou seja, na capital do país.





Para quem viaja pela Segunda Circular – uma das principais artérias rodoviárias da cidade de Lisboa – a visão de um cartaz da campanha de Viseu poderá causar estranheza ou talvez a sensação de que alguém se enganou em alguma coisa. Acontece que o candidato socialista à Câmara Municipal de Viseu, João Azevedo, decidiu jogar fora da caixa e apostou no fator surpresa. Um cartaz da sua campanha, assim, foi mesmo plantado em Lisboa, a capital do país, e um dos «centros de decisão» onde o autarca diz poder levar a voz de Viseu. É um estilo de ‘brincadeira’, que vai de mãos dadas com a promessa do candidato de fazer ouvir as queixas dos viseenses na capital, onde, critica, muitas vezes estas realidades não chegam a ser ouvidas.

A colocação do cartaz gerou reações várias, mas a criatividade esteve do lado de João Azevedo, que decidiu fazer campanha junto dos seus conterrâneos que estão ‘migrados’ na capital. Isto, claro, sabendo que estamos em 2021 e as redes sociais fazem chegar as fotografias a todo o lado.