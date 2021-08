Rapariga de 18 anos morre em parque de campismo em Vieira do Minho

Uma jovem de 18 anos morreu, este sábado de madrugada, no Parque de Campismo da Cabreira, em Vieira do Minho, no distrito de Braga. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro revelou que o alerta foi dado pelas 6h13 e ocorreram ao local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga, Ambulância de Vieira do Minho, Unidade de Intervenção Psicológica e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

A GNR confirmou que o caso foi entregue à PJ, mas não adiantou mais pormenores.