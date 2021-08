IL junta-se à guerra de cartazes entre Fernando Medina e Carlos Moedas

Depois de Carlos Moedas, candidato do PSD à Câmara de Lisboa, ter ‘copiado’ um outdoor do atual presidente da autarquia, Fernando Medina, junto à Alameda D. Afonso Henriques, o candidato da Iniciativa Liberal, Bruno Horta Soares, decidiu fazer o mesmo.





Não há duas sem três: agora quem passar pela Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, vai poder ver três cartazes de campanha muito semelhantes.

No entanto, enquanto Carlos Moedas, candidato pela coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), e Fernando Medina, candidato pela coligação Mais Lisboa (PS/Livre), discutem se é “Mais” ou “Melhor” Lisboa, Bruno Horta Soares ironiza a situação.

Um pouco mais afastado, o cartaz é semelhante – desde o lettering à paisagem de Lisboa por trás do rosto dos candidatos – mas o candidato da IL surge com uma expressão indignada e com a mão na cabeça: “Mais e Melhor dos mesmos?”, questiona. “A alternativa é liberal”, responde.

Bruno Horta Soares publicou a campanha na sua página de Facebook e lembrou que “os liberais já anunciaram medidas que nem Medina nem Moedas defendem, como a Derrama a 0%, licenciamento para habitação a 30 dias, diminuição do tamanho da CML a par da sua digitalização e a liberalização dos transportes”, algo que o partido promete caso ganhe as eleições, marcadas para 26 de setembro.