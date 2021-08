Medina e Moedas corrigem listas

As listas de candidatos a Lisboa entregues em tribunal por Fernando Medina e Carlos Moedas foram alvo de pedidos de correção por falhas no preenchimento.





Em Lisboa, a burocracia dos requisitos legais colocou um obstáculo às candidaturas à autarquia entregues por Fernando Medina e Carlos Moedas. Acontece que as listas afixadas no átrio do Palácio da Justiça vão ter de ser corrigidas, segundo confirmou o Nascer do SOL.

Em causa, no caso da candidatura de Moedas, está o nome da mandatária, que surge efetivamente na lista, mas que os tribunais consideraram não satisfazer todas as informações exigidas legalmente, como a sua afiliação e a sua naturalidade. Informações estas que estão já presentes no documento autónomo em cada um dos processos, mas que deverão agora passar a estar presentes também na secção de identificação do mandatário no final de cada uma das listas oficiais.