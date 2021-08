O que é mesmo o 'Great Reset' e agenda 2030

O abismo entre as pessoas e a política mediática e do egoísmo predatório é cada vez maior, tinha que se fazer algo, eis o 'Great Reset'...





Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Económico e Mundial cunhou oficialmente em 2020 o conceito ‘Great Reset’. A propósito da pandemia teríamos uma última oportunidade para assegurar a continuidade do nosso modelo económico. Necessitaríamos de redefinir as prioridades da mundividência liberal vigente, e conjugar esforços para resolver problemas relacionados com os vários tipos desigualdades, o ambiente e a sustentabilidade, e a questão do emprego e da saúde. Vários líderes e organizações mundiais subscreveram a urgência de um ‘reinício’. Os temas da ‘reforma do sistema internacional’, em questão relacionadas com o comércio global e eletrónico, a reconstrução do sistema económica e financeira são decisivos. Parece que é necessário um capitalismo decente, paradoxalmente os seus defensores são os responsáveis pelo capitalismo amoral e predatório. Rebate de consciência? Não. Estratégia e manipulação astuciosas.

Propõe-se uma hegemonização política, necessária para relegitimar de vez este modelo económico e financeiro, mas agora secundado com uma caução com valores e causas. As ideias de ‘mercado’, ‘investimento’ ‘4.ª revolução industrial’ são o núcleo do projeto, mas tingidos com os conceitos de ‘justo’, ‘sustentável’, ‘igualdade’, ‘bem público’, ‘social’ e ‘saúde’. Parece que as pautas do género, etnia e sexo não foram suficientes.

Esta segunda oportunidade que Schwab expõe (a outra foi o pós crise do subprime), ao contrário do que denúncia uma certa visão liberal mais libertária e uma direita alternativa chanfrada, irmanados no delírio da ‘covid é fraude’, não é um golpe de uma internacional socialista comunista global liderada por gente como Soros e Gates, esses perigosos esquerdistas, pelo contrário, é mesmo uma segunda oportunidade para o ultraliberalismo progressista. Atribuir às grandes corporações económicas e financeiras finalidades socialistas é conspiracionismo delirante.

O modelo do crescimento ilimitado hiperliberal tudo devora e destrói. O abismo entre as pessoas e a política mediática e do egoísmo predatório é cada vez maior, tinha que se fazer algo, eis o ‘Great Reset’. É necessário que algo mude para que tudo permaneça na mesma. A estratégia consiste em suscitar novos motivos de crença nesse modelo hiperliberal progressista como a única alternativa e impedir a desestruturação do mesmo.

Nesta aceção, a brutal pandemia covid é um excelente pretexto, para o que estava em debate já há algum tempo. A necessidade de um restyling da ideia de crescimento ilimitado. A ideia da prosperidade económica e material tornou-se insuficiente, é necessário embrulhar esse produto com novos atrativos como nos dita a ONU. A máquina de propaganda tem que vender o produto, este surge agora revestido com a publicidade acerca da importância das sociedades igualitárias, inclusivas e sustentáveis, para que desse modo se tornem mais resilientes face às pandemias e mudanças climáticas.

O ‘Great Reset’ é unicamente hábil publicidade enganosa. Por exemplo, a célebre agenda 2030, por um desenvolvimento sustentável e que promova a paz, a justiça e instituições eficazes, é o joker para a nova cedência acrítica ao modelo ultraliberal. Quem pode ser contra um modelo global de governança com a finalidade de acabar com a pobreza, proteger o ambiente e promover a prosperidade e o bem-estar de todos até 2030?