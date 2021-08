Número de internados com covid-19 volta a subir após cinco dias seguidos em queda

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.982 casos do novo coronavírus e 10 óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo.

No total, desde março de 2020, já foram confirmados 986.967 diagnósticos da doença, que levou à morte de 17.467 pessoas.

Lisboa e Vale do Tejo registou 742 casos de SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte com 651, o Algarve com 224, o Centro com 214, o Algarve com 215 e o Alentejo com 95. No arquipélago dos Açores houve mais 41 contágios e na Madeira 13.

A região que engloba a Grande Lisboa foi também a mais afetada no que diz respeito ao número de óbitos, tendo registado seis das dez vítimas mortais. No Centro ocorreram três mortes e no Norte uma.

O rácio de transmissibilidade (RT) e a incidência de novos casos não são atualizados ao domingo, pelo que se mantêm os valores revelados no boletim de sexta-feira. Portugal tem uma incidência de 362,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, e Portugal continental de 369,2. Já o RT situa-se nos 0,92 em ambos os casos.

O número de internamentos subiu, depois de cinco dias a descer. Neste momento, estão hospitalizadas 849 pessoas com covid-19, mais onze do que no balanço de sábado. Nos cuidados intensivos encontram-se 184 doentes, menos dois do que ontem.

Nas últimas 24 horas, 1.057 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 924.567.

Atualmente, existem 44.933 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm 63.995 contactos em vigilância.