Padrão dos Descobrimentos vandalizado

O Padrão dos Descobrimentos foi vandalizado este domingo com um graffiti com uma extensão de cerca de 20 metros e escrito em inglês, disse à Lusa a Polícia de Segurança Pública (PSP).

“Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]” – que numa tradução livre diz “Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate” – é a frase escrita numa das laterais do monumento.

Segundo a Lusa, a PSP registou a ocorrência na manhã deste domingo e comunicou o sucedido à Câmara Municipal de Lisboa.

Não se sabe quem foi o autor do ato de vandalismo e, por isso, não há qualquer suspeito identificado.