Efemérides de 9 de Agosto

1173 Teve início há 848 anos a construção da Torre de Pisa, que só viria a ser terminada 2 séculos depois.

1483 Foi inaugurada há 538 anos a Capela Sistina (no Palácio Apostólico do Papa, Cidade-Estado do Vaticano), com o famoso fresco de Michelangelo (1475-1564) no teto, intitulado A Criação de Adão – e uma arquitectura inspirada no Templo de Salomão, do Antigo Testamento, inclui ainda frescos de outros grandes artistas do Renascimento, como Rafael, Bernini e Sandro Botticelli, baseando-se já em obras mestras, feitas por iniciativa de Sisto IV, que lhe dá o nome.

1938 O Governo português de Oliveira Salazar (1889-1970, chefiou a Ditadura entre 1932-68) impediu há 83 anos a abertura de novas casas de passe ou de prostituição, vindo a proibir totalmente essa prática em 1962.

1945 No final da II Guerra Mundial, já com a Alemanha rendida e o Japão ainda não, os EUA lançaram há 72 anos a segunda bomba atómica sobre Nagasaki, Japão (3 dias depois de lançarem outra em Hiroshima), causando a morte na altura a cerca de 70 mil pessoas, mais de cem mil feridos e a destruição da cidade – fora as vítimas que se revelariam mais tarde.

1951 Craveiro Lopes (1884-1964) sucedeu há 70 anos ao popularíssimo e acabado de morrer Óscar Carmona (1869-1951) na Presidência da República Portuguesa, mas a ditadura do Estado Novo permaneceu nas mãos de Oliveira Salazar, que em 58 decidiu substituir um já incómodo Craveiro pelo ‘dócil’ Américo Thomaz., que também tomou posse neste dia 9 de Agosto.

1969 Assassínio louco há 52 anos da promissora e bela actriz norte-americana Sharon Tate, mulher do realizador Roman Polansky, aos 8 meses de gravidez, pelo grupo de hippies assassinos de Charles Mason (condenado a prisão perpétua e assumidamente nazi).

1972 A Acção Revolucionária Armada (ARA, braço armado do PCP) destruiu há 49 anos duas dezenas de torres elétricas, nas áreas de Lisboa, Porto e Coimbra, afetando a distribuição de energia a nível nacional – num tempo em que o terrorismo político era ainda suficientemente selectivo para evitar a morte de pessoas.

1974 G. Ford tomou posse há 47 anos, depois da demissão de Nixon, na sequência do caso Watergate.

2002 O primeiro táxi com a nova "lanterna anti-fraude" começou a circular há 9 anos em Lisboa.

2014 O Supremo Tribunal Administrativo do Egito dissolveu há 7 anos o Partido da Irmandade Muçulmana, organização islamista com o apoio da maioria da população.

2016 O Conselho da UE aceitou há 5 anos, ainda antes da Pandemia, não impor sanções a Portugal e Espanha, depois de os dois países terem falhado as metas europeias de redução de défice excessivo, e definiu novos prazos para a correção do défice.

2020 Lukashenko deu-se há um ano como vencedor numas disputadas eleições presidenciais da Bielorrússia, levando a sua opositora, Sviatlana Tsikhanouskaya, a fugir para Londres e provocando protestos generalizados na Bielorrússia e condenação internacional.