Irmão de Meghan Markle entra em versão australiana do 'Big Brother' e ataca duquesa

Thomas Markle Jr., irmão de Meghan Markle, é um dos participantes da versão australiana do reality show ‘Big Brother VIP’ e já está a dar que falar. O irmão da duquesa de Sussex, fruto do primeiro casamento de Thomas Markle, gerou polémica devido às afirmações que fez acerca da ex-atriz num vídeo de apresentação.

No vídeo em questão, Thomas, de 55 anos, diz que avisou Harry acerca do casamento com a sua irmã e ataca-a. “Eu sou irmão da Meghan Markle. Sou o mais velho dos irmãos. Eu disse ao Príncipe Harry, ‘acho que ela vai arruinar a tua vida, ela é muito superficial’”, afirmou.

Note-se que as tensões entre Meghan Markle e a sua família paterna não são recentes, nomeadamente com o irmão mais velho. Já em 2018, numa carta aberta ao príncipe Harry, pouco antes do casamento com a sua irmã, Thomas Markle Jr. recomendou que este desistisse de dar o nó com a ex-atriz, tal como agora refere.

Nenhum dos familiares paternos da duquesa de Sussex foi convidado para o casamento.

Entre os participantes do referido programa estão várias estrelas, nomeadamente Caitlyn Jenner. O vencedor irá receber 100 mil dólares australianos, mais de 62 mil euros, que serão doados a uma instituição de caridade à sua escolha.