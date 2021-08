Graffiti no Padrão dos Descobrimentos alvo de investigação por parte da PJ

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o graffiti, com cerca de 20 metros e escrito em inglês, inscrito, no domingo, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.

De acordo com a notícia avançada pela agência Lusa, que cita fonte da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), empresa municipal de Lisboa, já foi contratada uma empresa de restauro especializada para remover a inscrição após as perícias da PJ. A inscrição deveria ter começado a ser removida na manhã desta segunda-feira, mas tal não aconteceu devido a um contacto da referida autoridade.

“A PJ está a fazer perícias no local. Estamos prontos a avançar, assim que a PJ concluir a investigação, com essa operação de limpeza em segurança”, disse a mesma fonte.

Recorde-se que o Padrão dos Descobrimentos foi vandalizado este domingo, tendo sido escrita a seguinte frase numa das laterais do monumento: “Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]”( “Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate”).

A PSP registou a ocorrência e comunicou o sucedido à Câmara Municipal de Lisboa. Segundo a força de segurança, não se sabe quem foi o autor do ato de vandalismo e, por isso, não há qualquer suspeito identificado.