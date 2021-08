10 de agosto 2021

Francisco Rodrigues dos Santos diz que vandalismo no 'Padrão' "é verdadeiro terrorismo cultural"

O presidente do CDS-PP afirma que vandalizar o grafiti no Padrão dos Descobrimentos é um “ato cobarde e desrespeitador”, levado a cabo por “vândalos” que julgam “o passado à luz de um ‘historicamente correto’ que é, no mínimo, absurdo”.