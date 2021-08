Efemérides de 10 de Agosto (2021)

70 Data provável, há 1951 anos, para a destruição do Templo de Jerusalém, de acordo com a tradição rabínica, e início da Diáspora.

1382 Foi assinado há 639 anos o Tratado de paz entre os reis D. Fernando de Portugal e D. João I de Castela, em Elvas, que pôs termo às chamadas ‘guerras fernandinas’, que se deveram às ambições do monarca português de ocupar o trono de Castela.

1415 A Armada portuguesa, comandada por D. João I, atravessou há 606 anos o estreito de Gibraltar, atingindo águas de Ceuta, cidade muçulmana que haveria de conquistar no seguinte dia 22, para armar cavaleiros os filhos mais velhos (Duarte, Pedro e Henrique), ficando a braços com um fracasso económico.

1511 Afonso de Albuquerque (1453-1516), 2º Vice-Rei da Índia e grande comandante militar na zona, conquistou há 510 anos Malaca, que se manteve portuguesa até 1641 – e ainda preserva numerosos vestígios desse tempo.

1519 Carlos V (1500-58, Imperador Romano-Germânico desde 1519), detentor da Coroa de Espanha desde 1516 (até a passar ao filho Felipe II de Espanha e I de Portugal, em 1556), autorizou há 102 anos a viagem de circum-navegação do navegador português Fernão de Magalhães (1480-1521), que viria a morrer antes do seu final, numa batalha, em 1522.

1648 A batalha de Lens-Artois (localidade francesa) pôs fim há 373 anos à Guerra dos 30 Anos, que opôs católicos e protestantes em toda a Europa (na realidade uma série de conflitos em que a religião cobriu ambições dinásticas, comerciais e de territórios, sobretudo na Alemanha).

1893 Rudolf Diesel realizou há 128 anos o primeiro teste com um motor de combustão, que hoje ainda equipa parte dos carros nas estradas.

1952 Entrou há 69 anos em funcionamento a Alta Autoridade da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), presidida por Jean Monnet, a primeira Assembleia europeia dotada de poderes supranacionais, génese da actual UE.

1996 Foi inaugurado há 25 anos pelo Governo de António Guterres (1995-2002), e numa óbvia posição contrária a Cavaco Silva, o parque arqueológico do Vale do Côa, na aldeia de Castelo Melhor.

2017 O Governo aprovou há 4 anos a criação do Modelo de Apoio à Vida que permitiu a pessoas com deficiência ter o apoio de um assistente pessoal nas tarefas em que se encontrem limitadas, e a prestação Social para a Inclusão (no valor base de 264 euros).

2020 Segundo a Reuters divulgou há 1 ano, os casos globais de Covid 19 ultrapassaram 20 milhões e estavam em aceleração, tendo os 1ºs 10 milhões levado quase 6 meses, e os 2ºs apenas 43 dias.