Christina Applegate diagnosticada com esclerose múltipla

A atriz Christina Applegate, de 49 anos, anunciou que, recentemente, foi diagnosticada com esclerose múltipla.

"Olá, amigos. Há alguns meses, fui diagnosticada com esclerose múltipla", começa por contar numa publicação no Twitter, na qual sublinha que tem sido uma "jornada estranha" desde que descobriu a doença.

A atriz diz ainda que o que o apoio de outras pessoas que têm a doença tem sido essencial.

"Tem sido uma estrada difícil. Mas, como todos sabemos, a estrada continua. A menos que algum cretino a bloqueie", acrescenta.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.